Naufragio Porticello, individuati e recuperati altri due corpi

la tragedia

La spola dei sommozzatori dei vigili del fuoco tra il relitto del veliero e la banchina

Gli speleo-sommozzatori dei vigili del fuoco avrebbero individuato i corpi di altre due vittime del naufragio della Bayesian, dopo quelli già recuperati di due uomini e trasferiti in banchina. Anche in questo caso i corpi si trovavano all’interno dell’imbarcazione e le operazioni si sono presentate particolarmente difficoltose. È stato sbarcato sulla banchina di Porticello il corpo di un’altra vittima del naufragio della Bayesian, recuperato dai vigili del fuoco. Anche in questo caso la salma dovrebbe essere trasferita nell’obitorio di un ospedale per le procedure di riconoscimento e l’autopsia. (ServizioDi Igor Petyx)

