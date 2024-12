Sicilia Express, dalla partenza all’arrivo in Sicilia: le opinioni dei viaggiatori

Il viaggio

In 500 sono partiti da Torino con il convoglio organizzato dalla Regione Siciliana per superare il caro-voli

La maggior parte dei viaggiatori è giovane. Ragazzi che studiano o già lavorano al Nord e che quest’anno per superare lo scoglio del caro-voli, hanno optato per il Sicilia Express, il treno organizzato dalla Regione Siciliana con partenza da Torino proprio per agevolare un viaggio a costi più contenuti di quelli aerei.

Insieme a Gianluca, Raffaele, Erika e a tanti altri ragazzi è partito anche Mario Barresi, inviato del quotidiano La Sicilia, che ha documentato tutto il percorso ferroviario (l’arrivo a Messina stamane poco dopo le 10) dei 500 viaggiatori che tra masterclass, degustazioni, chiacchierate e partite a carte hanno affrontato un viaggio lungo ma considerato più che soddisfacente.

