Red Ronnie e il complotto del benzinaio: il web non perdona

Sta facendo discutere un video, diventato virale, di Red Ronnie che evoca un complotto della colonnina del diesel. L'artista - noto per le sue posizioni no vax e comunque complottiaste - ha raccontato di essere andato dal benzinaio per far rifornimento: "Ho messo la carta di credito e la colonnina mi ha chiesto se volevo benzina o diesel. Ma che c***o te ne frega? Semplicemente vogliono associare il numero della mia carta di credito con la macchina che ho e poi vendono i miei dati". Il web non ha perdonato, suscitando soprattutto ilarità

