Giulia De Lellis e Andrea Damante: fine di un amore

Dopo i "Ferragnez", erano una delle coppie più seguite sul web. Giulia De Lellis, influencer tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, e Andrea Damante, dj e tra le "creature" di Maria De Filippi, però non sono più coppia. L'amore, che tra i due sembrava ormai essere più che collaudato, è andato in frantumi. Le cause della rottura si stanno consumando tra versioni vociferate ma non confermate. Damante non sarebbe stato un fidanzato modello, ma sulle ipotesi del tradimento lo stesso dj veronese getta acqua sul fuoco sostenendo che l'ex compagna conosce bene i motivi della fine del rapporto e che in queste ore sul suo conto circolano soltanto cattiverie. Proprio da recente i due erano stati in Tanzania, ancora prima alle Maldive, per un romantico safari. Ma evidentemente neanche la magica atmosfera di questa parte dell'Africa, ha potuto mettere insieme dei cocci forse già rotti.