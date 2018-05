Marsala, si getta sotto un treno, macchinista se ne accorge e frena

Un uomo di circa 70 anni ha tentato di togliersi la vita, oggi, a Marsala, gettandosi dal cavalcavia ferroviario di via degli Atleti, nei pressi dello Stadio Municipale. L’uomo si è ferito in diverse parti del corpo cadendo sulla massicciata, ma non è morto. Anche perché il macchinista del treno proveniente da Trapani si è accorto della sua presenza sui binari e ha frenato in tempo. A dare l’allarme sono stati, subito dopo, due agenti della polizia ferroviaria che erano sul treno. Essendo, però, questo tratto di ferrovia incassato tra due pareti di roccia, l’ambulanza non è potuta intervenire. L’uomo è stato soccorso da un medico del servizio 118 e dai vigili del fuoco che si sono calati dal cavalcavia. Poi, è stato messo sul treno, con il quale è stato trasportato fino alla vicina stazione centrale di Marsala, dove, in ambulanza, è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale "Paolo Borsellino». Il traffico ferroviario è stato interrotto per circa un’ora.