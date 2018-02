Fca, addio alle auto diesel entro 2022

NEW YORK, 25 FEB - Fiat Chrysler 'scaricherà' i motori diesel dalle auto passeggeri entro il 2022 in seguito al crollo della domanda e all'aumento dei costi per rendere la tecnologia in linea con gli standard delle emissioni". Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti secondo le quali Fca annuncerà la decisione di dire addio al diesel nel corso della presentazione del piano industriale il prossimo primo giugno. Sempre secondo il Financial Times, Fca manterrà comunque l'opzione diesel per i veicoli commerciali.