Visco,avanti riforme popolari e Bcc

ROMA, 10 LUG - La riforma delle banche popolari "va portata a compimento" mentre quella della Bcc "sta proseguendo come previsto dalla legge". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco all'assemblea dell'Abi. Per Visco le "rimanenti popolari di dimensione rilevante possono così conseguire i miglioramenti della governance e la partecipazione ad aggregazioni" mentre le piccole (escluse dall'obbligo di trasformarsi in spa) possono "beneficiare di iniziative di integrazione". Sulle Bcc il percorso di riforma, ricorda "è ampiamente condiviso dalla categoria".