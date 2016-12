Uomo caduto da terrazze Duomo Milano su guglie, è morto

È morto durante il trasporto in ospedale M.Z., l'uomo di 62 anni che questo pomeriggio è caduto da una terrazza del Duomo di Milano atterrando sulla passerella inferiore. I paramedici hanno dovuto chiedere la collaborazione dei vigili del fuoco per portare il ferito a terra. Sono ancora in corso verifiche per accertare le cause della caduta. Al momento l'ipotesi principale è quella del suicidio. Da quanto si apprende da fonti investigative sembra che l'uomo avesse avuto crisi depressive.