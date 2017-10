Equo e solidale, vendite globali prodotti Fairtrade a 7,8 mld di euro

Roma, 13 ott. (AdnKronos) - Le vendite mondiali di prodotti Fairtrade nel 2016 hanno raggiunto 7,88 miliardi di euro, con una crescita interessante per i principali prodotti certificati: caffè +3%, cacao +34%, zucchero +7%, banane, tè, fiori e piante +5% ciascuno. Dall’altra parte del mondo produttori e lavoratori del network hanno ricevuto 150 milioni di euro di Premio Fairtrade, una somma di denaro aggiuntiva rispetto al Prezzo Fairtrade assicurato dalla certificazione, per avviare in progetti sociali, ambientali, di miglioramento della produttività.

Parliamo di benefici per 1,6 milioni di piccoli agricoltori e lavoratori di Asia, Africa e America Latina, raggruppati in 1.141 organizzazioni di 73 Paesi. Di tutto questo parla il nuovo rapporto annuale di Fairtrade International 'Creating Innovations, Scaling Up Impact'.

"Nel 2016 abbiamo adottato una nuova strategia globale e avviato un ambizioso piano di crescita - dichiara Dario Soto Abril, Ceo di Fairtrade International - La grande sfida che ci proponiamo ora è quella di riuscire a migliorare in modo significativo i salari dei lavoratori entro il 2020".

Da sempre Fairtrade si concentra sulla necessità dei produttori agricoli e dei lavoratori di vendere ad un prezzo più equo, tale da coprire i costi medi di una produzione sostenibile. Parallelamente a questo obiettivo, si impegna ad operare una svolta affiancando i lavoratori dipendenti affinché siano in grado di negoziare salari migliori e aiutando i produttori ad ottenere un reddito adeguato al proprio sostentamento.

Grande attenzione anche a temi come uguaglianza di genere, lotta al lavoro minorile, cambiamento climatico e tutela dei diritti dei lavoratori, affrontati attraverso una serie di iniziative di formazione sul campo e con programmi di supporto per le cooperative di produttori, come ad esempio il progetto 'Women’s School of Leadership' per le produttrici di cacao in Costa d’ Avorio e il progetto 'Youth-Inclusive Community-Based Monitoring and Remediation (Yicbmr)' sviluppato in nove Paesi per contrastare il lavoro minorile ed il lavoro forzato.

"Fairtrade si sta impegnando a cambiare lo scenario del commercio sostenibile - afferma Soto Abril - Stiamo traendo benefici dal successo degli ultimi 20 anni. Siamo ottimisti per quello che ci riserverà il futuro".