Addio Suits con nozze per Meghan Markle

NEW YORK, 26 APR - Prove di matrimonio per Meghan Markle, ma sul set cinematografico. Quando mancano circa tre settimane al fatidico si' con il principe Harry che la faranno entrare ufficialmente nella famiglia reale inglese, l'attrice si e' unita in matrimonio nella serie tv 'Suits'. La Markle, che interpreta il ruolo di Rachel Zane, e' convolata a nozze con Patrick J. Adams, alias Mike Ross. Poi entrambi usciranno di scena. Ma per la Markle si tratta anche dell'addio definitivo alla sua carriera cinematografica. "Meghan - ha detto la produzione in un comunicato - e' stata un membro della nostra famiglia per sette anni ed e' stata una gioia lavorare con lei. La ringraziamo per la sua innegabile passione e dedizione a Suits. Le auguriamo il meglio". Le nozze reali sono previste il prossimo 19 maggio.