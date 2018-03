Sci: Marsaglia e Delago tricolori SuperG

SANTA CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 23 MAR - Matteo Marsaglia e Nicol Delago sono i due nuovi campioni italiani di SuperG. E' il terzo scudetto tricolore per Marsaglia in Supergigante. Il 33enne alpino di Bardonecchia ma di origine romana, vincitore nel 2014 e nel 2012, è tornato sul gradino più alto del podio nella graduatoria nazionale grazie al secondo posto raccolto nella gara vinta dallo svizzero Ralph Weber, in 1'11"22. Marsaglia è giunto a 0"09, appena un centesimo meglio dell'altro elvetico Stefan Rogentin, mentre il finanziere Christof Innerhofer (quarto al traguardo a 0"11) si è piazzato secondo e il carabiniere Alexander Prast (sesto a 0"38) al terzo posto. Dopo i due terzi posti in discesa e combinata, Delago ha invece colto il primo titolo italiano assoluto nel Supergigante di Santa Caterina Valfurva. La 22enne gardenese ha preceduto con il tempo di 1'13"41 Johanna Schnarf (distaccata di 31 centesimi). Terzo posto per Sofia Goggia a 69 centesimi. Domani a Santa Caterina ultima gara tricolore: in scena il gigante.