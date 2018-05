Gp Francia: Arenas vince in Moto3

ROMA, 20 MAG - Lo spagnolo Albert Arenas ha conquistato la prima vittoria in carriera vincendo il Gp di Francia, quinta tappa del Mondiale classe Moto3. Ha preceduto l'italiano Andrea Migno, secondo, e il connazionale Marcos Ramirez, per un podio tutto Ktm. Una classifica frutto di una caduta all'ultima curva e di una decisione della giuria, visto che il traguardo era stato superato per primo da Fabio Di Giannantonio (Honda). L'italiano, che aveva visto cadere alle sue spalle altri due piloti in lotta per il successo, Andrea Bezzecchi (Ktm) e Jorge Martin (Honda), è stato penalizzato di tre secondi per aver tagliato una curva alcuni giri prima, scivolando al quarto posto. Sfortunato Enea Bastianini (Honda), caduto al penultimo giro quando era quarto. Per evitare di cadere a sua volta, ha fatto un'acrobazia da motocross il ceco Jakub Kornfeil: ha usato la carena dell'altra moto come rampa, è atterrato sulla ghiaia e mantenuto il controllo della sua Ktm, proseguendo la corsa e chiudendo sesto, alle spalle di Niccolò Antonelli.