Basket:diritti Lba a Perform fino a 2020

MILANO, 19 GIU - Il basket italiano si apre alle scommesse. La Lba Lega Basket Serie A ha assegnato al gruppo anglosassone Perform i diritti del 'Pacchetto Betting' per il territorio italiano nelle stagioni sportive 2018/19 e 2019/20. L'operazione "è una conferma - spiega in una nota il presidente della Lega Basket, Egidio Bianchi - di come la Lba intende proseguire e consolidare il suo progetto teso ad accrescere il valore del campionato di Serie A, creando le basi per una sua ulteriore e maggiore fruizione con tutti i mezzi. Abbiamo deciso, per la prima volta nella storia della Lega, di commercializzare i diritti betting e il fatto che, ad aggiudicarseli, sia stata una società come Perform ci conforta sul fatto che siamo sulla strada giusta per diffondere sempre meglio il brand LBA come già abbiamo fatto in questi playoff che hanno riscosso grande attenzione da parte del pubblico e dei media".