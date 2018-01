Tare "clausola De Vrij vale per tutti"

ROMA, 21 GEN - "La clausola di De Vrij (25 milioni, ndr.) non è valida solo per l'estero, vale per tutti. Per il centrocampo abbiamo un giocatore molto bravo che è Bruno Jordao che ancora non ha esordito nella Lazio ma che può ricoprire quel ruolo molto bene e che sarà fondamentale per noi. E' giovane e di grande prospettiva". Così il ds della Lazio, Igli Tare, parla del mercato e della rosa biancocelesti prima della sfida col Chievo. Il dirigente ha anche parlato delle possibili sanzioni per il caso degli adesivi antisemiti con Anna Frank: "La richiesta della procura Figc è due turni, bisogna vedere - ha detto ai microfoni di Premium Sport -. Abbiamo già pagato questa cosa con una chiusura di alcuni settori per due turni, se ci sarà un'altra condanna l'accetteremo e poi speriamo di chiudere il capitolo: siamo molto amareggiati per questa situazione".