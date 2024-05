Adnkronos

Lavoro, De Luca (consulenti): “Al Festival a Firenze confronto su futuro Paese, IA al centro”

Firenze, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Noi siamo all’università in questo momento per presentare il Festival del Lavoro, proprio per parlare con la futura classe dirigente del Paese, con la futura classe imprenditoriale, con i prossimi lavoratori. Quindi per orientarli, per spiegare come è possibile trovare lavoro, quali sono i migliori percorsi”. Così Rosario De Luca, […]

Di Redazione | 07 Maggio 2024