Pavia: uomo trovato morto in strada, amico viene sentito dai carabinieri

Adnkronos

Milano, 6 mag. Un uomo di 36 anni è stato trovato senza vita in strada a Pavia e sulla morte non si esclude nessuna ipotesi. La vittima, notata da un passante, era sull’asfalto davanti a una villetta indipendente in viale Cremona all’angolo con via Torello. L’allarme è scattato intorno alle ore 6 e l’ipotesi dei militari è che il 36enne, che non presenta a un primo esame segni evidenti di violenza, possa essere stato ucciso nella villetta – dove vive un amico – e quindi lasciato in strada. L’amico, in questo momento, viene sentito in caserma, mentre gli uomini del Nucleo Investigativo sono a lavoro nell’abitazione. Bisognerà attendere i primi riscontri del medico legale per capire le cause del decesso. Da parte dei carabinieri l’invito è alla prudenza e a non escludere nessuna pista investigativa.

