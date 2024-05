Agrigento, accatastato lo stadio Esseneto

impianti sportivi

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Miccichè e dall’assessore all’impiantistica sportiva Gerlando Piparo

Lo stadio Esseneto di Agrigento è stato accatastato ed è quindi registrato ufficialmente secondo i dati base e di identificazione previsti dalla normativa in materia. Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore comunale con delega all’impiantistica sportiva, Gerlando Piparo, commentano: “Si tratta di un provvedimento atteso da quasi 70 anni che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il patrimonio storico, sportivo e culturale della città. L’accatastamento dello stadio è un importante riconoscimento del suo valore, da cui deriverà il massimo impegno per la conservazione e riqualificazione, valorizzandolo per le generazioni presenti e future. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato con costanza e dedizione verso tale traguardo”.

