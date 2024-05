Agrigento, “Claudio Gobbi. La visione trasparente” in mostra al museo Pietro Griffo

cultura & società

L'opera è composta da una serie di 25 fotografie da negativo, stampate a colori e in bianco e nero

Dal 18 maggio all’11 ottobre 2024 il Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento ospita la mostra Claudio Gobbi. La visione trasparente a cura di Giusi Diana. Il progetto – sostenuto da “Strategia Fotografia 2023”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e realizzato da ruber.contemporanea, in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della fotografia contemporanea in un contesto archeologico, favorendone l’inclusione nelle collezioni pubbliche.L’opera, dall’omonimo titolo della mostra, acquisita dal Museo Griffo, progettato negli anni Sessanta dall’architetto Franco Minissi (1919-1996), è composta da una serie di 25 fotografie da negativo, stampate a colori e in bianco e nero, prodotte da Claudio Gobbi attraverso una residenza d’artista che si è svolta presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento a partire dal mese di novembre 2023. L’inaugurazione della mostra verrà preceduta alle 15.30 al Parco Archeologico della Valle dei Templi da una passeggiata archeologica d’artista (ore 15.30 – 16.30) con ingresso dal Tempio di Giunone.

