Agrigento, vendevano alcol a minorenni: sanzionati i titolari di 3 locali della movida

I controlli effettuati dalla Polizia sono stati disposti dal questore Tommaso Palumbo

Multe per tre locali di Agrigento, due in centro e uno nella zona balneare di San Leone. Durante i controlli, predisposti dal questore Tommaso Palumbo, gli agenti hanno sanzionato i tre locali per aver venduto alcolici a ragazzi minorenni. Per gli esercenti sono scattate le sanzioni previste dalla legge per la violazione delle normativa in tema di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti che non abbiano ancora compiuto 18 anni.

