Emergenza idrica in Sicilia, Schifani: «Siamo impegnati nell’individuare nuovi pozzi d’acqua ad Agrigento»

L'annuncio

Il dirigente della protezione civile Cocina ha già organizzato un incontro con il sindaco della città dei Templi

«Siamo fortemente impegnati nell’individuare nuovi pozzi ad Agrigento. L’ingegnere Salvo Cocina (capo della Protezione civile regionale, ndr) ha organizzato e ha già fatto un altro incontro con il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché, per individuare nuovi pozzi, per fare il modo di essere pronti a eventuali interventi emergenziali laddove a ottobre non dovesse piovere». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, per presentare il programma dei Treni storici Sicilia 2024 del gruppo Ferrovie dello Stato.