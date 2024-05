Grande festa per 102 anni dalla nascita di don Michele Martorana con tutta l’Azione Cattolica della Diocesi di Agrigento

la festa

“Noi tessitori di speranza con il nostro Don Michele Martorana e con il nostro Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano”, così ha esordito, salutando l’assemblea, la Presidente dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini Professoressa Irene Catarella ideatrice insieme al suo gruppo di AC, all’Arciprete Don Gianluca Arcuri e alla madre di Don Gianluca la signora Franca, veterana di AC, di un raduno diocesano di tutti i gruppi parrocchiali di AC della Diocesi di Agrigento per commemorare il 102° Anniversario della nascita al cielo del Servo di Dio Don Michele Martorana figura storica di spicco per la comunità ecclesiale sangiovannese di cui era originario e per tutta la diocesi avendo portato l’Azione Cattolica nel territorio agrigentino per la prima volta nel 1911.

Un momento di grande festa e gioia che ha visto tra gli intervenuti i Gruppi di Azione Cattolica provenienti da Lampedusa, Licata Parrocchia Chiesa Madre, Licata Parrocchia San Domenico, Licata Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi, Naro, Porto Empedocle Parrocchia Chiesa Madre, Porto Empedocle Parrocchia Madonna del Carmelo, Agrigento Parrocchia San Michele – Badiola, Agrigento Parrocchia Madonna del Carmelo – Fatima, Agrigento San Gregorio, Agrigento San Francesco (Immacolata), Canicattì Parrocchia San Pancrazio (Matrice), Canicattì Parrocchia San Diego, Racalmuto, Aragona, Bivona, Casteltermini e Cammarata. Dopo una ricca colazione di benvenuto e la presentazione della figura di Don Michele nel salone della chiesa madre a cura del pronipote Nino Lo Bue, i gruppi sono stati accompagnati in chiesa per visitare la tomba di Don Michele e visionare la reliquia del suo cuore che ha donato ai giovani ai quali ha dedicato la sua vita. Si è svolta, poi la solenne celebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano che ha evidenziato la figura di Don Michele come buon pastore esemplare per tutti.

Hanno concelebrato con lui l’Arciprete di San Giovanni Gemini Don Gianluca Arcuri che ha dato il benvenuto, l’Assistente diocesano di AC Don Carmelo La Magra, Don Nicola e Padre Francesco Biondolillo, hanno animato la messa i bambini e i ragazzi dell’Oratorio Don Michele Martorana alla presenza delle autorità civili e militari, della famiglia e dei responsabili dell’AC diocesana, oltre che di tutti i gruppi parrocchiali di AC e della comunità ecclesiale di San Giovani Gemini. Esemplare l’accoglienza dei membri dell’Azione Cattolica di San Giovanni Gemini fatta con il cuore e a braccia aperte per fare sentire cosa significa l’essere famiglia riunita nel nome di Cristo Gesù. La Presidente Irene Catarella, nipote del Vescovo Antonino Catarella e delle veterane di AC Deodata Chimento e Margherita Catarella, a nome dell’AC e della Comunità Ecclesiale sangiovannese ha consegnato delle targhe ricordo, delle pergamene con la poesia della giovane Roberta Lupo, appena entrata nell’AC di San Giovanni Gemini insieme alla più piccola Elena Narcisi, e un’immagine di Gesù Nazareno realizzata dai ragazzi dell’Arca, all’Arcivescovo Damiano, aò neoeletto Presidente di AC diocesana Giovanni Gueli che ha fatto il suo primo discorso ufficiale in questa occasione, all’Assistente diocesano Don Carmelo e al Sindaco di San Giovanni Gemini.