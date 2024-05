Il Volley Club Sciacca torna in serie B dopo 31 anni

pallavolo maschile

La storica società saccense ha conquistato il salto di categoria battendo la Gupe Catania per 3 set a 2

Trentuno anni dopo l’ultima presenza, il Volley Club Sciacca torna in serie B. La storica società saccense ha conquistato il salto di categoria battendo al palasport di Salemi, campo scelto per l’indisponibilità di un impianto adeguato a Sciacca, la Gupe Catania per 3 set a 2. Nella regular season i saccensi si erano classificati al primo posto nel girone A, gli etnei al secondo nel girone B. Partita molto combattuta, con il sestetto di Enzo Graffeo che si era portato in vantaggio di due set e sembrava potesse avere vita facile. I catanesi li hanno invece raggiunti sul 2 pari e tutto si decideva al quinto set. Nel tie break, vera impresa di capitan Roccazzella e compagni, capaci a loro volta di rimontare uno svantaggio di 5-10 e vincere il match con il parziale di 15-12. Il tecnico del Volley Club Sciacca ha dedicato la promozione allo scomparso Nino Roccazzella, allenatore dell’ultima stagione in B. Alcuni anni fa la Federazione in un paio di occasioni aveva effettuato dei ripescaggi e chiesto al sodalizio saccense di disputare la B, ma senza un impianto adeguato i dirigenti hanno dovuto rinunciare. Questa volta c’è il forte desiderio di disputare il prossimo campionato nazionale, sempre che il palatenda torni disponibile a settembre. L’impianto dopo la riqualificazione è pronto, bisogna solo definire nelle prossime settimane ulteriori piccole opere prima del definitivo collaudo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA