“Maxi emergenze e rischio Nbcr in Sicilia”, l’Opi organizza la seconda edizione de “Le Giornate Agrigentine”

L'evento è in programma venerdì, a partire dalle 8:30, nella sala conferenze del Grand hotel Mosè

È dedicata alle “Maxi emergenze e rischio Nbcr (Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico) in Sicilia – Ruolo, capacità e professionalità dell’infermiere in Urgenza Emergenza” la seconda edizione de “Le Giornate Agrigentine” promosse dall’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) e in programma venerdì, alle 8:30, nella sala conferenze del Grand hotel Mosè. Dopo i saluti istituzionali delle autorità avrà inizio la prima sessione dei lavori che si articolerà in quattro argomenti: “Stato dell’arte del 118, risposta sanitaria sulle maxi emergenze regione Sicilia” (Giuseppe Misuraca); “NUE 112 regione Sicilia” (Riccardo Castro); “Sistemi integrati di maxiemergenza (Filippo Arfaioli); “Maxi emergenza e rischio NBCR” (Marco Palmeri); “Aspetti gestionali del politraumatizzato” (Salvatore Lo Piccolo).

Subito dopo si terranno le prove pratiche in real time: “Nuove tecnologie nell’approccio in emergenza intraossea” (Gerlando Fiorica); “Tecnologie del sistema sulle maxi emergenze – intubazione difficile” (Gerlando Fiorica); “Estricazione politrauma, tecnica per la spinalizzazione di una persona traumatizzata – l’utilizzo del Ked” (Marco Occhipinti, Salvatore Lo Piccolo, Calogero Perez, Giuseppe Cimino e Antonio La Vecchia).

Dalle 12 alle 13 è in programma la seconda sessione dei lavori. Si discuterà di “Centrale Op 118: ruolo, capacità e professionalità dell’infermiere in urgenza-emergenza” (Massimiliano Alaimo); di “Incidente maggiore modulo maxiemergenze” (Loris Di Vita); “Logistica incidente maggiore (Giuseppe Catalano).

Nel corso del convegno, sarà consegnata una targa in memoria dell’infermiere Rino Alaimo, esperto di Emergenza – Urgenza e protagonista della prima edizione de “Le Giornate Agrigentine”. La targa riporterà la frase spesso pronunciata da Rino Alaimo “Siamo attori senza possibilità di replica” e sarà ritirata dal fratello Massimiliano.