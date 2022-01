Agrigento, focolaio al comando di Polizia municipale

Un focolaio di Covid si è verificato al Comando della polizia locale di Agrigento. “Nelle ultime ore ci sono tredici agenti – riferisce il comandante Gaetano Di Giovanni – tra positivi al tampone e in casa in quarantena fiduciaria”. A tal proposito il comandante ha predisposto per lunedì la chiusura degli uffici del comando di Villaseta per sanificazione. Sono in corso i protocolli, da parte dei vertici della polizia locale e dalle autorità sanitarie, per limitare il propagarsi del virus.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA