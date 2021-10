Sfida aperta a Roma, Sala sindaco a Milano: le proiezioni sulle Comunali

Candidati del centrosinistra in testa nelle principali città capoluogo. In base all’ultima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Sala a Milano (56%), Lepore a Bologna (62,6%) e Manfredi a Napoli (62,4%) dovrebbero imporsi al primo turno. A Roma, Michetti del centrodestra e Gualtieri del centrosinistra

sono appaiati nella forchetta 27-31%, seguono Raggi del M5s 17-21% e Calenda 16-20%. Anche a Torino si profila il ballottaggio, tra Lorusso (44,3%) e Damilano (40,4%). A Trieste, il sindaco uscente Dipiazza del centrodestra è al 46,5% contro il 29% di Russo del centrosinistra. A Milano, Napoli e Torino si

è registrata l’affluenza più bassa di sempre.

La Regionali in Calabria

E’ Forza Italia, secondo le proiezioni Swg per La7, il primo partito in Calabria con il 17,8%. Nella coalizione che sostiene Roberto Occhiuto (al 54,20%), seguono Forza Azzurri (8,6%), Fratelli d’Italia (8,4%), Lega (7,9%), Udc (4,4%). Sempre secondo le Proiezioni Swg, il secondo partito in Calabria è il Pd (13,9%); nella coalizione a sostegno di Amalia Bruni (29,4%) M5s ha il 6,7% dei consensi, Bruni Presidente il 4,2, Tesoro Calabria il 2,8%. (ANSA)

