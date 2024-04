Botte e abusi sessuali sulla moglie, arrestato 45enne a Caltanissetta

polizia

A chiamare le forze dell'ordine è stato uno dei figli della donna

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Caltanissetta, in esecuzione di un’ordinanza del gip Graziella Luparello, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata ai danni della moglie.

L’uomo, difeso dall’avvocato Ernesto Brivido, dopo l’arresto è stato condotto al carcere Malaspina. E’ accusato di aver maltrattato per anni la moglie e i loro quattro figli. Quotidianamente li avrebbe riempiti di insulti distruggendo anche arredi e suppellettili. Il 45enne avrebbe avuto una gelosia morbosa nei confronti della donna e spesso l’avrebbe anche picchiata sbattendole la testa contro il muro o tirandole i capelli. Inoltre è accusato di aver obbligato più volte la moglie ad avere rapporti sessuali. Nonostante tutto la moglie, che si era separata dal 45enne nel luglio 2021, lo aveva riaccolto in casa.