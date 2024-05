L’Eclettica trionfa a Caltanissetta ai campionati regionali di pattinaggio freestyle 2024

Competizione regionale

L'attenzione ora si sposta alla prossima e ultima tappa dei Campionati Regionali che si terranno ad Acireale dal 3 al 5 maggio

La città di Caltanissetta è stata sede della prima tappa del Campionato Regionale di Pattinaggio Freestyle Sicilia 2024, della Fisr Fed. Ita. Sport Rotellistici, organizzata e ospitata con grande successo dall’Asdps Eclettica presso il proprio impianto di via Rochester, un gioiellino del rotellistico del sud Italia ormai sede fissa di tale manifestazione.

I partecipanti

Ben 135 atleti, dagli 8 anni in su, un nuovo record di affluenza, con 7 squadre provenienti da località diverse che hanno dato vita a una giornata entusiasmante e competitiva, in cui gli atleti hanno dato il meglio di sé nelle specialità tra le più tecniche e impegnative del pattinaggio freestyle: Free Jump (salto in alto), High Jump (salto in alto con rampa) e Slide (Battle di figure di frenata).

Oltre a esprimere le proprie capacità e contendersi il titolo regionale, i partecipanti hanno gareggiato per ottenere anche la qualifica alle fasi nazionali, con i massimi campionati nazionali di serie A che si svolgeranno quest’anno proprio in Sicilia dal 5 al 15 luglio.

La squadra di casa

La squadra di casa Eclettica ha difeso il suo titolo di società campione regionale uscente con determinazione, emergendo vittoriosa da questa tappa inaugurale con ben 26 atleti nisseni in gara. Numerosi gli atleti che hanno infatti riconfermato il loro status di campioni regionali, conquistando anche numerosi podi e piazzamenti di prestigio nelle varie categorie di età e specialità.

Ecco i loro nomi: Casalino Francesca (Argento FJ), Doumbia Sekou (Argento SL, Bronzo FJ), Lo Giudice Chiara (Campione reg. SL), Pace Giuliana (Bronzo SL); Muzzicato Leyla (Campione reg. SL, Bronzo HJ), Lacagnina Gaia (Bronzo SL), Bellavia Igor (campione reg. FJ, Argento HJ, Bronzo SL), Micalizzi Andrea (campione reg. SL e HJ), Spadaro Samuele (Campione reg. SL), Messina Desirée (Argento FJ), Saporito Alberto (Campione reg FJ), Saporito Alessandro (Argento FJ), Rizza Salvatore (Campione reg. FJ e SL), Ammendola Marco (Campione Reg. FJ).

La classifica

Di seguito, la classifica completa delle squadre partecipanti: Eclettica (Caltanissetta) 121 punti; Roller Academy (Palermo) 99; Galatea (Acireale) 87; City in Freestyle (Catania) 70; Roller Fenix (Aci S. Antonio) 60; Erre Sport In-Line (Messina) 44; The Roller Team (Milazzo) 18.

L’ultima tappa