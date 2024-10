Il caso del mediatore curdo Heval Talip, la Cassazione annulla l’ordinanza del Riesame. Che dovrà esprimersi di nuovo

Il caso giudiziario

Da quasi cinque mesi in custodia cautelare, il mediatore culturale di origine curda è coinvolto in una inchiesta sul terrorismo in quanto ha fatto da interprete a Baris Boyun, un "signore del crimine" arrivato in Italia come richiedente asilo

Dopo quasi cinque mesi di custodia cautelare in carcere, vengono parzialmente accolte dalla Corte di Cassazione le ragioni della difesa per la liberazione di Abutalip Burulday, 50enne mediatore culturale residente a Catania di origine curda noto come “Heval Talip”. L’uomo è in carcere dal 22 maggio. È coinvolto, pur senza aver commesso «reati di fine», in una grande operazione antiterrorismo internazionale coordinata dalla procura di Milano e che ha riguardato altre 18 persone in vari luoghi. Burulday è stato l’interprete di Baris Boyun, sbarcato da migrante in Italia e richiedente asilo ma in realtà “signore del crimine” curdo e residente in Turchia dedito a terrorismo, traffico di droga, sfruttamento dell’immigrazione, e Burulday è accusato di far parte della sua organizzazione. Detenuto da allora a piazza Lanza, a Catania, secondo l’accusa sarebbe stato «interprete personale di Boyun» e «prestanome per far giungere in Italia denaro di provenienza illecita dalla Turchia», scrive il Gip nell’ordinanza.