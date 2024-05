Corri Catania: svelata stamattina al Comune la 16ª edizione che scatterà domenica alle 10 da Piazza Università

Catania, Notizie, Sport

Cinque chilometri di solidarietà per realizzare il progetto a favore di Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania: "Officina del Cuore". Da giovedì apertura in piazza Università del "Corri Catania Village

Si è alzato il sipario sulla sedicesima edizione della “Corri Catania” la corsa-camminata di 5 km aperta a tutti in programma domenica a Catania. Stamattina al Comune di Catania, alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore allo Sport Sergio Parisi, gli organizzatori dell’evento, diventato appuntamento principe del capoluogo etneo, hanno svelato nei dettagli il programma e tutte le novità dell’edizione 2024.

Presentazione Corri Catania: l’assessore allo Sport Sergio Parisi, Elena Cambiaghi, il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente Croce Rossa Catania Stefano Principato e Giovanni Nania

Nel corso della conferenza stampa è stato infatti illustrato nel dettaglio il progetto di solidarietà, il percorso della corsa-camminata, il programma del Corri Catania Village e le iniziative collaterali alla manifestazione. Presenti gli sponsor della Corri Catania e alcuni dei tanti campioni dello sport che sostengono da sempre l’evento, da Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro, primo catanese che prenderà parte nel pugilato alle Olimpiadi in programma da fine luglio a Parigi e chi come Giusi Malato (pallanuoto), Salvo Campanella (lotta) e Raimondo Alecci (tennistavolo) in passato hanno partecipato alle Olimpiadi e con loro presente anche Enzo Falzone, vicepresidente del Coni Sicilia, Tony Taranto, presidente Aia Catania e Raffale Marcoccio presidente Csain Sicilia, il Vespa Club Catania e l’avvocato catanese Ivan Chiaramonte, al traguardo in carriera nelle più importanri maratone che si corrono al mondo.

Il mondo dello sport catanese con i suoi campioni al fianco della Cori Catania

IL PROGETTO SOLIDALE “OFFICINA DEL CUORE” PER LA CROCE ROSSA DI CATANIA. Quest’anno si “corre” per il progetto “Officina del Cuore” a favore di Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania. Sarà realizzata un’area cardiologica attrezzata all’interno dell’ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per offrire servizi di prevenzione e cura alle persone economicamente fragili e ai più vulnerabili.

IL PERCORSO: 5 KM CORRENDO O CAMMINANDO. Domenica 12 maggio, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università si muoverà lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale.

Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro (boxe), Salvatore Campanella (lotta) e Giusi Malato (pallanuoto) tre straordinari campioni olimpici al fianco della Corri Catania

IL “CORRI CATANIA VILLAGE”. Per quattro giorni, da giovedì a domenica 12 maggio, piazza Università si trasformerà nel “quartiere generale” di Corri Catania grazie al Village che ospiterà tante attività: dalle finali di Street Soccer Cup alla premiazione del concorso per le scuole “Colori e Parole”; dalle esibizioni di danza, musica, ballo e canto al Talk Show con con gli interventi di tante realtà della città; da “A Moda Nostra”, spettacolo dedicato ai giovani talenti alle attività sportive che trasformeranno la piazza in una palestra a cielo aperto. E poi ancora gli stand e tante attività organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania.

Il Village sarà anche il “cuore” del riscaldamento guidato da istruttori di fitness che tradizionalmente precede la partenza della corsa e della festa conclusiva che accoglierà da protagonisti tutti i partecipanti. Al Corri Catania Village sarà, inoltre, sempre presente uno stand con disponibili i kit con le magliette per partecipare alla corsa camminata. La tradizionale maglietta bianca con l’omino di Corri Catania è il simbolo dell’evento e indossarla significa promuovere il progetto di solidarietà del 2024: “Officina del Cuore”.

