Delirio traffico nella notte di S. Lorenzo alla Plaia di Catania e l’ambulanza resta…in coda

Viabilità

Nonostante le sirene spiegate, il mezzo di soccorso è rimasto bloccato in una viabilità "paralizzata"

Un po’ per il caldo che attanaglia la città anche nelle ore più tarde della sera, un po’ perchè ieri era la notte di San Lorenzo, sta di fatto che poco dopo la mezzanotte, il traffico lungo viale Kennedy, arteria stradale principale della Plaia di Catania, sembrava quello delle prime ore di un mattino di quasi Ferragosto. E nel “delirio” delle code interminabili di auto e mezzi a due ruote, che si sono formate lungo entrambe le corsie di marcia del viale, è accaduto che anche un’ambulanza con la sirena accesa sia rimasta bloccata. Proprio qualche giorno fa il quotidiano La Sicilia, a firma di Maria Elena Quaiotti, aveva pubblicato un articolo sul tema “via di fuga alla Plaia”, con riferimento alla difficoltà in cui si sarebbe potuto trovare un mezzo di soccorso qualora ci fosse stato traffico intenso. Esattamente come quello di ieri sera.

