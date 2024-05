Giarre e la democrazia partecipata: ecco il Primo Forum

L'iniziativa

Rigenerazione Giarre propone il Primo Forum per la democrazia partecipativa dal titolo Giarre città europea 2030 presso l’Etna Social Lab (ex Acquario del Mediterraneo), in piazza Giuseppe Mazzini, venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024, dalle 15 alle 21.

Due giornate dedicate alla partecipazione dal basso, in cui organismi, associazioni, gruppi informali e singole cittadine e singoli cittadini sono invitati alla costituzione di un network per dare vita a un cantiere progettuale per il territorio e favorire una riflessione intorno agli asset strategici dell’Agenda europea 2030. L’idea del Forum nasce dalla volontà di sollecitare la partecipazione della società civile giarrese, al fine di innescare processi di rigenerazione e individuare assieme strategie innovative per promuovere un cambiamento radicale e proporre nuove soluzioni ai problemi che impediscono un pieno sviluppo della città. Per perseguire tali obiettivi, Rigenerazione Giarre si pone come una piattaforma e vuole avviare e sostenere interlocuzioni con soggetti pubblici e privati, nello spirito della pluralità che costituisce il corpus sociale e civile della città, con l’obiettivo di costituire un incubatore in grado di promuovere un futuro sostenibile e dare un’idea e una direzione alla città di Giarre.

Si tratta di un “brainstorming”, come lo hanno definito gli organizzatori, in cui per la prima volta i cittadini sono stati chiamati a dire la propria sul futuro di Giarre. Un grado zero da cui partiranno ulteriori percorsi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare strategie innovative per promuovere lo sviluppo sostenibile della città.