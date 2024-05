I saluti dal lavoro di Marisa Scavo, la maestra delle indagini del “codice rosso” va in pensione

Catania

Il procuratore aggiunto ha lavorato per 39 anni negli uffici di piazza Verga

Marisa Scavo saluta gli uffici di piazza Verga. La sua seconda casa dal 1985. Ieri mattina alla biblioteca della Corte d’Appello erano in centinaia per poterla abbracciare. Occhi lucidi e sorrisi per la magistrata che ha dato un contributo attivo sulla legge sul “codice rosso”, anche se non ha mai nascosto che qualcosa andrebbe migliorata. «Ma la strada è quella giusta».

La procuratrice ha coordinato il pool sui reati delle fasce deboli: violenze sessuali, pedofilia, pedopornografia, stalking, maltrattamenti in famiglia. Il sistema investigativo catanese, “firmato” Scavo, è diventato punto di riferimento per le procure d’Italia. E non solo. Scavo ha ringraziato i tanti colleghi che hanno lavorato nel gruppo da lei guidato. «Tutti magistrati straordinari». Il testimone è stato preso dall’aggiunto Sebastiano Ardita, con «cui ci siamo già confrontati più volte».