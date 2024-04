Microcriminalità e lotta alla mafia: l’impegno della polizia a Catania

la cerimonia

Anche il capoluogo etneo ha celebrato il 172° anniversario dalla sua fondazione

Anche a Catania, nell’eccezionale cornice del Teatro Massimo Bellini, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno celebrato quest’importante traguardo, volendo così riaffermare l’impegno, il sacrificio e l’incessante lavoro di tutti i poliziotti che incessantemente sono impegnati nella lotta alla criminalità e nella prevenzione dei reati, per la sicurezza di tutti i cittadini.

La cerimonia è stata presieduta dal Questore Giuseppe Bellassai che ha accolto le massime Autorità civili, religiose e militari che anche quest’anno non hanno voluto mancare a quest’importante appuntamento che, al di là dell’aspetto scenografico, rappresenta ancora una volta la testimonianza della presenza e della vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini, fedele a quel claim #esserci sempre che, oggi più che mai, caratterizza l’azione delle donne e degli uomini in divisa.

Una giornata di festa, quindi, che si è aperta alla cittadinanza con una mostra statica in piazza Vincenzo Bellini, dove in alcuni stand sono stati esposti mezzi e dotazioni in uso alle Specialità della Polizia di Stato e alle articolazioni operative della Questura. Sul palcoscenico del Bellini, infatti, la speaker istituzionale, affiancato da Ruggero Sardo, ha dato il via alla parte più importante della giornata: dal discorso del Questore successivamente seguito da un video memorial, realizzato dal regista Davide Catalano, dedicato ai caduti della Questura di Catania, coloro che hanno dato la vita per onorare la Divisa, immolandosi per la sicurezza dei cittadini e iscrivendo il loro nome nel cuore di tutti i poliziotti, di oggi e di domani. In un alternarsi di momenti istituzionali e di vero e proprio spettacolo, si sono esibiti due artisti catanesi, proprio allo scopo di esaltare le energie culturali di questa città, quali Luca Madonia, esponente dello storico gruppo dei Denovo, che ha incantato il pubblico in sala con un pezzo dell’indimenticabile Franco Battiato e Donatella Finocchiaro che è stata, invece, protagonista della lettura di un testo tratto da “Penelope l’ Odissea è fimmina” di Luana Rondinelli.