Mobilità sostenibile, il viceministro Bignami: «Catania un esempio, ma con ampi margini di miglioramento»

IL CONFRONTO

Il convegno nazionale che si è tenuto oggi a Palazzo della Cultura nell'ambito dei 60 anni dell'Amts

In una città spesso caotica come Catania, viabilità sostenibile e trasporti integrati sono stati al centro di un convegno nazionale dal titolo “Mobilità: storia e prospettive di sviluppo per benefici sostenibili” oggi al Palazzo della Cultura. Un appuntamento, inserito all’interno dei festeggiamenti per i 60 anni dell’Amts, a cui hanno preso parte il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Galeazzo Bignami, il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’amministratore unico di Amts Giacomo Bellavia, il vicesindaco e assessore comunale Urbanistica e Mobilità Paolo La Greca, il dirigente generale Dipartimento TPL del MIT e Gestore di FCE Angelo Mautone, il Presidente Agens e amministratore delegato ATM Milano Spa Arrigo Giana, l’amministratore Unico Azienda Napoletana Mobilità Spa Nicola Pascale e il direzione business regionale e Sviluppo intermodale, Sviluppo Integrazione TPL Daniele Diaz.

«Catania è sempre stata un esempio per la mobilità sostenibile, con tentativi ambiziosi che, nel tempo, si sono concretizzati, divenendo esempi virtuosi – ha detto ha detto il viceministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami -. Penso alla sede di Amts alla zona industriale, dove mi recherò nel pomeriggio, per prendere visione degli impianti fotovoltaici che sono stati realizzati, contemporaneamente alla conversione della flotta con vetture elettriche, a dimostrazione che la sostenibilità ecologica è possibile, unita alla sostenibilità economica e sociale».

«Sono lieto – ha aggiunto – di prendere parte al compleanno di questa storica azienda della città. Voglio ricordare che questo Governo ha sempre messo al centro della propria agenda il tema della sostenibilità ambientale».

Il viceministro ha ricordato che «lo sviluppo è possibile anche attraverso una rete intermodale, ad esempio sfruttando le stazioni ferroviarie presenti in città, che darebbero ulteriore spinta al trasporto pubblico locale».

«In molte città italiane ci sono esempi virtuosi che danno la prontezza immediata che una sostenibilità ecologica, economica e sociale è assolutamente possibile – ha concluso il viceministro – e Catania in tal senso ne è un esempio evidente con grandi margini di miglioramento».