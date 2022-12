Addio a Grazia Giurato, una vita per i diritti delle donne e le battaglie civili

È morta oggi, a 86 anni Grazia Giurato, figura storica del movimento delle donne e punto di riferimento della società civile catanese.

Pubblicità

Nata a Catania il 9 luglio del 1936, ex bancaria, è stata un’attivista per tutta la vita, militante nel Pci (dal ’76 all’89), volontaria nell’Udi, tra i soci fondatori del movimento di Cittàinsieme, ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale per la Rete (dal ’93 al '97), è stata anche candidata a sindaca di Catania nel 2008 con l’allora lista “Amici di Beppe Grillo”.

Sempre in prima linea in tutte le battaglie civili, dall'aborto all'acqua pubblica, dall'etica nella politica, all'ambiente, alla solidarietà, ai diritti civili, alla dignità delle donne, è stata protagonista di una stagione del "dissenso ragionato" - come amava dire - in cui le sue battaglie erano sempre guidate dall'interesse collettivo e dal senso della giustizia.

Autrice di due libri "Ancora ci credo" (2012) e "Gli Altri" (2016), lascia la testimonianza di una donna coraggiosa e coerente che ha sempre combattuto per le sue idee senza mai tirarsi indietro. I funerali si celebreranno domani alle 15.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo (via Siena 1, Catania)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA