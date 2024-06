Riqualificazione in vista per le zone di piazza della Repubblica e San Berillo

Catania

La giunta comunale ha deliberato il progetto definitivo per la riqualificazione della zona di piazza della Repubblica, nel quartiere San Berillo. Il progetto, denominato “Completamento piano di riqualificazione S. Berillo/Parco Urbano Piazza della Repubblica, Via Maddem, P.zza Grenoble”, per un importo complessivo di 12 milioni di euro di cui 7,2 mln per lavori, è inserito nel Pnrr ed è finanziato tra i Progetti Urbanistici Integrati dell’area Metropolitana di Catania.

L’ambito d’intervento interessa una superficie di circa 35.000 mq. ed è parte del quartiere San Berillo, che nello specifico comprende l’area di Piazza della Repubblica, Piazza Grenoble, Via Teocrito, Via Maddem, parte del Corso Sicilia da via Luigi Rizzo a via Ventimiglia, attualmente utilizzata come parcheggio e area di accesso al mercato di Piazza Carlo Alberto: una zona attualmente degradata – sottolinea il Comune – che richiede una riqualificazione da diversi anni, con la conservazione e il restauro del patrimonio storico, la gestione del traffico e la promozione di uno sviluppo sostenibile integrato, che tenga conto delle esigenze della comunità locale, delle istituzioni e dei visitatori.