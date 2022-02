Coronavirus, il bollettino del 15 febbraio: in Sicilia altri 6.005 casi e 60 morti

La curva della pandemia in Sicilia continua a non calare così come i ricoveri che restano sostanzialmente stabili. E’ quanto emerge dal bollettino covid del 15 febbraio del ministero della Salute secondo cui in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati altri 6.005 casi (ieri erano stati 2.524) ma con 35.913 tamponi processati (ieri erano stati 19.703). Il tasso di positività sale così al 16,7% contro il 12,8% di ieri.

Al momento in ospedale per covid vi sono 1.431 persone (contro le 1.430 di ieri) con 1.320 in area medica con sintomi (+6) e 111 in terapia intensiva (-1) ma con 7 nuovi ingressi.

I morti conteggiati sono stati 60 (ma solo 1 riferito alle ultime 24 ore e 59 che si riferiscono ai giorni passati).

L’anno scorso, il 15 febbraio del 2021 i nuovi casi furono 332 e i morti 21.

NELLE PROVINCE.

Palermo: 171.590 casi complessivi (986 nuovi casi)

Catania: 171.349 (1194)

Messina: 90.570 (1003)

Siracusa: 67.623 (873)

Ragusa: 53.497 (487)

Trapani: 50.965 (400)

Agrigento: 49.149 (613)

Caltanissetta: 46.769 (466)

Enna: 20.976 (174).

IN ITALIA. Sono 70.852 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.630. Le vittime sono invece 388, in aumento rispetto a ieri quando erano state 281. Sono 12.205.474 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.550.410, in calo di 40.205 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.684. I dimessi ed i guariti sono 10.503.380, con un aumento di 110.840 rispetto a ieri.

Sono stati 695.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 283.891. Il tasso di positività è al 10,2%, stabile rispetto al 10% di ieri. Sono invece 1.119 i pazienti in terapia intensiva, 54 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 87. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.602, ovvero 448 in meno rispetto a ieri.

