Covid, il bollettino del 1 febbraio: in Sicilia 7.218 nuovi casi, 46 morti ma ricoveri in leggero calo

Dati contrastanti sul covid in Sicilia. I casi infatti non scendono (anzi, il tasso di positività è salito fino a sfiorare il 20%) ma quanto meno si allenta ancora la pressione sugli ospedali. E’ quanto si evince dal bollettino covid del 1 febbraio diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 7.218 (ieri erano stati 3.328 ma nei week end c’è sempre un calo dovuto ai pochi tamponi) con 37.525 test processati (ieri erano stati 21.906). Il tasso di positività sale così al 19,2% contro il 15,2% di ieri. I morti sono stati 46 e così il numero della vittime siciliane del virus sale a 8.573. Un anno fa, il 1 febbraio del 2021, i nuovi casi erano stati 766 (quasi dieci volte meno rispetto a oggi) ma con 30 morti. E’ la dimostrazione che il vaccino funziona ed è efficace.

Le notizie più positive arrivano dalla situazione negli ospedali: i ricoverati ad oggi sono 1.620 (-17 rispetto a ieri), con 1.480 persone in area medica (-16) e 140 in terapia intensiva (-1) con 7 nuovi ingressi.

LE PROVINCE. Catania resta la provincia con più nuovi casi.

Palermo: 153.640 casi complessivi (1305 nuovi casi)

Catania: 152.997 (1645)

Messina: 76.474 (859)

Siracusa: 57.032 (845)

Ragusa: 45.888 (776)

Trapani: 42.657 (384)

Agrigento: 42.632 (773)

Caltanissetta: 41.084 (650)

Enna: 18.666 (164).

ITALIA. Sono 133.142 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 57.715. Le vittime sono invece 427, mentre ieri

erano state 349. Dall’inizio della pandemia sono 11.116.422 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 146.925. I dimessi e i guariti sono invece 8.492.983 con un incremento di 248.971 rispetto a ieri. Sono 1.246.987 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 478.314. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto al 12% di ieri. Sono invece 1.549 le terapie intensive, 35 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 107. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.873, ovvero 40 in meno rispetto a ieri.

