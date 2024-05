Casteldaccia, sopravvissuto sempre tra la vita e la morte: quasi pronti avvisi di garanzia

La tragedia

Domenico Viola, 62 anni, dipendente della Quadrifoglio Group, è rimasto coinvolto nell’incidente sul lavoro che lunedì scorso è costato la vita ad altri 4 operai

Sono ancora gravissime le condizioni di Domenico Viola, 62 anni, dipendente della Quadrifoglio Group, coinvolto nell’incidente sul lavoro che lunedì scorso è costato la vita a 4 colleghi della stessa società e a un operaio interinale, morti soffocati dalle esalazioni dell’idrogeno solforato, mentre svolgevano lavori di manutenzione della rete fognaria a Casteldaccia.

L’uomo, unico estratto ancora in vita dalla «stanza» a 3 metri sotto terra dell’impianto fognario, è stato subito intubato e ricoverato in Rianimazione al Policlinico. I medici, che parlano di «insufficienza multiorgano», stanno cercando di capire quali danni abbia riportato ad apparati vitali.

Intanto sono state spostate a domani, al Policlinico di Palermo, le autopsie dei 5 operai morti. Sul drammatico incidente sul lavoro ha aperto una indagine per omicidio colposo plurimo la Procura di Termini Imerese. La fissazione degli esami medico-legali, accertamenti irripetibili, potrebbe portare ai primi avvisi di garanzia, già a partire da domani: un atto necessario per dare la possibilità alle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda di nominare propri consulenti in modo che possano partecipare alle autopsie.