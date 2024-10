Catania, ancora sangue sulle strade: motociclista si schianta contro un mezzo fermo in Tangenziale e muore

L'INCIDENTE

Si allunga l'elenco delle vittime delle strada: ormai è una strage continua

Ormai sulle strade di Catania e provincia è una strage continua. Non c’è giorno del calendario che non sia macchiato di sangue. Velocità, telefonini, distrazioni, infrazioni al codice della strada sono le cause di questa mattanza. Solo ieri sera c’era stata l’ultima vittima ad Aci Sant’Antonio, un centauro finito sotto un camion. Nella mattinata era morto un 19enne rimasto coinvolto tre giorni prima un incidente in via Plebiscito. Oggi ancora una vittima. Un altro motociclista, che si è schiantato con un mezzo fermo in Tangenziale. Il suo nome è Victor Roy Riolo, 40 anni. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche una donna che viaggiava con lui.

Impatto violento

Le notizie sono ancora frammentarie. Da quanto si apprende, il 40enne in sella a una moto di grossa cilindrata è andato a finire a velocità contro un furgone fermo in corsia di emergenza sulla Tangenziale Ovest all’altezza di Gravina in direzione Misterbianco. L’impatto, terribile, violento, si sarebbe verificato intorno alle 10.30.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma per Viky Riolo non c’era ormai più nulla da fare. Gravemente ferita una donna di 40 anni, M. B. che si trovava seduta sulla moto dietro Riolo. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi. I due portavano il casco. Entrambi risultano residenti a San Giovanni al Punta.