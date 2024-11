Catania, furto in un negozio del centro. Il titolare: si sfoga sui social: «Nuova bottega, nuova spaccata, stessa città di m… siamo stanchi»

IL "COLPO"

Mandata in frantumi la porta d'ingresso e saccheggiata la rivendita

Avevamo appena finito di scrivere di un furto con spaccata alla Banca agricola popolare di Ragusa a Grammichele e di quanto questo genere di reato stia diventando frequente, quando in redazione è giunta la notizia di un’altra spaccata. Stavolta in centro a Catania. Nel mirino è finito il noto negozio di intimo e abbigliamento “La bottega di Ennio” in via Gabriele D’annunzio, non nuovo a questo genere di furti. Il punto vendita era stato da poco rinnovato con una ristrutturazione, tanto che il titolare in un post sui social si è sfogato: «Nuova bottega… Nuova “spaccata”… Stessa città di merda…Siamo stanchi!».

Non si sa bene quale mezzo sia stato utilizzato per infrangere la porta con vetro blindato, ma l’infisso è stato mandato in frantumi probabilmente con un’automobile e i malviventi sono riusciti ad accedere nel negozio asportando un imprecisato quantitativo di merce.