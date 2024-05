Catania, l’associazione culturale a San Cristoforo nascondeva i videopoker: multa da 77.000 euro alla presidente

POLIZIA

I controlli della polizia amministrativa contro gioco d’azzardo e scommesse clandestine

Una presunta associazione culturale nel quartiere San Cristoforo a Catania è finita nel mirino dei contro contro il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine, predisposti dal questore Giuseppe Bellassai. Gli agenti Squadra Amministrativa, entrando nella sede dell’associazione culturale hanno trovato, installati e funzionanti, 7 apparecchi elettronici da gioco del genere vietato, che visualizzavano il gioco del poker e delle slot machine.

Pertanto, gli apparecchi elettronici da gioco sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e nei confronti della presidente sono state elevate 14 contravvenzioni per illecito amministrativo, come previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, per un ammontare complessivo di 77mila euro.