Confiscati beni per 300mila euro a presunto affiliato a clan del Siracusano

Polizia

La Polizia di Siracusa eseguito un decreto di confisca di primo grado dei beni del valore di oltre 300 mila euro sequestrati nel dicembre del 2020 su proposta congiunta del questore di Siracusa e del procuratore di Catania a un presunto affiliato di 46 anni al clan Trigila-Pinnintula, originario di Noto e attualmente detenuto. Il decreto di confisca, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania, ha riguardato un’Audi ‘Q5’, una villa e un terreno alla periferia di Noto e il 100% delle quote societarie di un’impresa edile della quale l’uomo aveva l’effettiva gestione e da anni si era improvvisato imprenditore nel settore edile.