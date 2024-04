Diecimila ero di hashish in un casolare a Ballarò, alla stazione giovane arrestato con 10 panetti

droga

Due attività della Guardia di finanza a Palermo hanno portato al sequestro di due chili di stupefacenti e a un arresto

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente nell’areametropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un palermitano e sequestrato oltre due chili di sostanza stupefacente. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno trovato, in due diverse attività di servizio a breve distanza l’una dall’altra, oltre 2,2 chili di sostanza stupefacente di tipo hashish, anche grazie all’ausilio di due unità cinofile in forza al Reparto.

A Ballarò – interessato spesso dai controlli antidroga da parte dei militari – nel corso di un servizio a piedi, su segnalazione dell’unità cinofila, è stato individuato un casolare disabitato, all’interno del quale il fiuto del pastore olandese Anouk consentiva di scovare 13 panetti di hashish da circa 100 grammi, nascosti dentro il vano destinato all’alloggiamento del contatore idrico. Sono in corso approfondimenti volti a individuare l’utilizzatore del sito che, da una prima analisi sulle modalità di confezionamento e conservazione, sembrerebbero ricondurre a un “grossista” della piazza di spaccio. Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, oltre 10.000 euro.