Esplosione in via Galermo, la testimonianza: “Forte puzza di gas già dalle sei del pomeriggio”

Gli attimi dopo il boato

"Ho camminato verso viale Tirreno, e ho visto le fiamme altissime. Poi gli anziani uscire pian piano", racconta Francesco

Il forte boato che ha causato il crollo di una palazzina in via Galermo ha spaventato i residenti dei condomini vicini. Tra di loro Francesco, residente in via Galermo a pochi metri dal luogo dell’esplosione: “Nel pomeriggio ho notato che c’era questo mezzo dei vigili del fuoco davanti all’ingresso dell’Oda, pensavo avessero dei problemi all’interno loro. Io non sentivo puzza, essendo “duro” di naso, ma tutti gli altri condomini mi dicono di sì, fortissima, fin dalle 6 del pomeriggio”, racconta l’uomo.

Intorno alle 19.30 l’esplosione: “Quando ho sentito il boato sono uscito per cercare di capire insieme a tanti altri cosa fosse successo, pensavamo qualcosa nel nostro condominio. Poi risalendo lungo viale Tirreno e abbiamo visto le fiamme altissime in questo ormai ex edificio. E dopo altri botti successivi. Poi sono usciti fuori pian piano i degenti della casa di riposo”.