Femminicidio Amatuzzo, il marito imputato si difende: «Si accoltellò da sola»

Ernesto Favara, 64 anni, ex pescatore di Castelvetrano, è a processo con l’accusa di avere ucciso, il 24 dicembre 2022, nell’abitazione di Marinella di Selinunte, la moglie di 29 anni, di Palermo.

«Non sono stato io ad accoltellarla. Maria si è uccisa da sola colpendosi con il coltello davanti ai miei occhi durante una discussione che abbiamo avuto per le bambine. Io ho provato a toglierle il coltello dalle mani, per questo ci sono le mie impronte». Così, davanti la Corte d’assise di Trapani, si difende Ernesto Favara, 64 anni, ex pescatore di Castelvetrano, a processo con l’accusa di avere ucciso, il 24 dicembre 2022, nell’abitazione di Marinella di Selinunte, la moglie Maria Amatuzzo, 29 anni, di Palermo.A sostenere l’accusa è il pm della procura di Marsala Stefania Tredici. Subito dopo il delitto, Favara venne arrestato dai Carabinieri, per strada, vicino a casa, mentre aveva ancora in pugno il coltello sporco di sangue. Maria Amatuzzo, qualche mese prima, aveva lasciato il marito (attualmente sotto processo, in tribunale, a Marsala, per maltrattamenti familiari) ed era andata a vivere con un altro uomo.