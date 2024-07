In Sicilia piove sempre meno, giugno «allo stesso livello della grande siccità del 2002». I dati Sias

Cronaca

In Sicilia a giugno 2024 precipitazioni ai minimi dal 2002, con solo 8 mm. Per il Servizio agrometeorologico siciliano (Sias) «l'acqua ha potuto bagnare solo lo strato superficiale dei suoli, dal quale è velocemente evaporata»

Solo 1,8 giorni di pioggia in media in Sicilia a giugno 2024, con una precipitazione mensile pari a 8 mm. Una quantità insufficiente per «fornire apporti idrici significativi», e che riporta la Sicilia «allo stesso livello che venne registrato in occasione dalla grande siccità del 2002». A dirlo è il Servizio agrometeorologico siciliano (Sias), che ha fornito un’analisi dei dati raccolti dalle 96 stazioni di rilevamento siciliane. Nei 12 mesi da luglio 2023 a giugno 2024 si è registrata una media regionale di 414 mm, mentre nel 2002 «nello stesso periodo l’accumulo medio regionale risultava essere stato di 413 mm» sottolineano i tecnici del Sias. E sono «vaste aree del territorio regionale dove negli ultimi 12 mesi sono mancati oltre 300 mm di pioggia».

Siccità nella Sicilia Sud-Orientale, sette stazioni con zero pioggia

A giugno 2024 la precipitazione mensile, di 8 mm, è stata inferiore a quella media del periodo 2003-2022, pari a 11 mm. Dati che avvicinano la Sicilia al record negativo di siccità del 2002, e nel quale risaltano i dati di «numerose stazioni della Sicilia Sud-Orientale dove gli accumuli non hanno mai raggiunto 1 mm», scrive Sias. Si tratta di sette stazioni, ovvero Butera, Siracusa, Paternò, Noto, Acate, Ispica e Modica, dove i giorni di pioggia sono stati pari a zero. All’estremo opposto le maggiori precipitazioni si sono registrate dalla stazione Sias di Linguaglossa Etna Nord (CT), con 5 giorni piovosi. In quest’area l’accumulo mensile è stato il maggiore della Sicilia, pari a 68,4 mm, ma è stato condizionato da «un isolato temporale in quota» che ha portato lo scorso 5 giugno a un accumulo giornaliero di 47,2 mm. Più in generale la Sicilia è stata caratterizzata da «pochi eventi con benefici quasi nulli per l’agricoltura, dal momento che quasi ovunque l’acqua ha potuto bagnare solo lo strato superficiale dei suoli, dal quale è velocemente evaporata». A testimoniarlo il caso del lago di Pergusa, praticamente scomparso.

A luglio e agosto precipitazioni attese «quasi nulle»