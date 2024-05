Lampedusa, gli sbarchi continuano senza sosta, arrivati 17 barconi con oltre 600 migranti

il fenomeno

Le condizioni meteo in miglioramento hanno incoraggiato le partenze da Libia e Tunisia

Sette sbarchi, con 267 migranti, a Lampedusa dove, dalla mezzanotte di domenica, gli approdi sono saliti a un totale di 14 con 494 persone.Sugli ultimi barchini, agganciati dalle motovedette della guardia di finanza e della Capitaneria, c’erano da un minimo di 30 a un massimo di 48 tra gambiani, malesi, senegalesi, guineani e ivoriani. I natanti, secondo quanto riferito dagli sbarcati, sono partiti da Mahdia e Sfax in Tunisia e Zuwara e Tripoli in Libia.Tutti i nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 349 persone. Per stamane, la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 250 migranti: 217 andranno all’hub di Catania e 33 a Villa Sikania a Siculiana.