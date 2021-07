Litigano in strada, gambizzato radiocronista 45enne con 3 colpi di pistola

Ha esploso almeno 4 colpi con la propria pistola Glock cal. 9x21 regolarmente detenuta all’indirizzo di Vincenzo Sangrigoli, radiocronista di un’emittente del comune di Paternò. Il "pistolero" è Sergio Nuccio Floresta, 50enne di Biancavilla si è costituito nella caserma dei carabinieri. La vittima è stata portata con l'elisoccorso in ospedale, a Catania, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La sparatoria è avvenuta in pieno centro, poco dopo le 13 di oggi, in via Duca degli Abruzzi, nei pressi del teatro "Bellini". La vittima è stata ferita - pare - al culmine di una lite scoppiata per motivi economici. Sull'episozio indagano i carabinieri della Stazione di Adrano.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA