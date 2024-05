Operai Casteldaccia, lo strazio dei parenti: «E’ il momento del dolore»

Nel Palermitano

La figlia di una delle vittime ha pianto davanti all'auto del padre

«C’è mia figlia a casa con due bambini. Sto andando da lei». Si allontana in lacrime il suocero di Giuseppe La Barbera, una dei cinque operai morti nell’incidente sul lavoro a Casteldaccia. L’uomo è arrivato nel luogo dell’incidente con la moglie. Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse a conoscenza del fatto che gli operai non indossavano le mascherine durante il lavoro ha risposto: «Non so nulla. Questo è il momento del dolore».

Molti altri familiari hanno raggiunto in queste ore il luogo della strage accompagnati dalle forze dell’ordine.